Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut, Beylikdüzü\'nde özel hastaneye kaldırıldı

Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut, Beylikdüzü'nde özel hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanatçı Hakkı Bulut (81), Beylikdüzü'nde sahne aldığı restoranda şarkı söylediği sırada rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Bulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sanatçı Hakkı Bulut (81), Beylikdüzü'nde sahne aldığı restoranda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Şarkıcı Hakkı Bulut, Beylikdüzü'nde sahne aldığı restoranda şarkı söylediği sırada rahatsızlandı. Restoran çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Bulut, Beylikdüzü'ndeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken restorandan sedyede çıkarıldığı anları bazı müşteriler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: DHA
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