Sahra İnamlık Avrupa Şampiyonu Oldu

İZMİR'de yaşayan ve 8 yaşında Tip 1 diyabet tanısı konulan Sahra İnamlık (12), Yunanistan 'ın Selanik kentinde düzenlenen dans yarışmasında hem takım hem solo kategoride Avrupa şampiyonu oldu.

İzmir'de yaşayan Sahra İnamlık'a 8 yaşında Tip 1 diyabet tanısı konuldu. Dans etmeyi seven ve temel dans eğitimi alan İnamlık, yarışmalara katılan ablası Azra İnamlık'tan (16) etkilenerek Latin danslarına yöneldi. Çalışmalarını sürdüren İnamlık, Yunanistan'ın Selanik kentinde 3 Nisan 2026'da düzenlenen ve Dünya Dans Sporları Federasyonu (WDSF) ile Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun (TDSF) etkinlik takviminde yer alan WDSF Koreografi Latin Takım Avrupa Şampiyonası'nda, İzmir'deki Dans Ege Gençlik ve Spor Kulübü adına yarıştı. İnamlık, takım arkadaşlarıyla birlikte 'Yıldızlar Koreografi Latin Küçük Takım' kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. İnamlı, toplam 10 ülke ve 15 takımın yer aldığı yarışmada, 'Aegean Legends Kafkas' temalı koreografi ile birincilik elde eden takımda yer aldı. İnamlık, 4 Nisan'da düzenlenen WDSF Open solo yarışmasında da Junior 1 kategorisinde mücadele etti. 17 ülkeden 74 sporcunun katıldığı yarışmada İnamlık, solo kategoride de birincilik elde ederek çifte şampiyonluk kazandı.

'DANS BENİM İÇİN SADECE BİR EYLEM DEĞİL'

Yarışma sürecini anlatan Sahra İnamlık, "İlk gün takım yarışması vardı ve takım arkadaşlarımın ilk Avrupa şampiyonasıydı. İki yıldır beraber çalışıyoruz. Beraber üzülüyoruz, beraber zorlanıyoruz, beraber eğleniyoruz. Sonuç açıklanırken çok heyecanlıydık. O an unutulmaz bir anı oldu" dedi. İkinci gün solo performans sergilediğini belirten İnamlık, "Danstan önce başka spor dallarına başlamak istemiştim ama ablamın bu spor dalında olması ile ben de bu spor dalına yöneldim ve gerçekten kendimi buldum. İkinci gün biraz yorgundum. 3 tur 4 dakikalık bir koreografi yapmak zorlayıcıydı. Ama Türk arkadaşlarımın desteği ve tutkum sayesinde birincilik elde ettim. Dans benim için sadece eyleme geçmek değil, bir tutku ve bir güç. Kötü hissettiğimde de mutlu olduğumda da dans ediyorum" diye konuştu.

HASTANEDEN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU HEDEFİNE

Anne Gaye İnamlık ise kızının 8 yaşında Tip 1 diyabet tanısı aldığını belirterek, "Sahra küçük yaşlardan itibaren dans etmeyi seviyordu. Tanı sonrası bir süre tedavi süreci geçirdik. Hastaneden çıktıktan sonra süreci normalleştirdik. Ablasının Yunanistan'daki yarışmasını izledikten sonra Latin danslarına yönelmek istediğini söyledi" dedi. Kızının birçok ulusal ve uluslararası yarışmada dereceler elde ettiğini ifade eden İnamlık, diyabetle yaşamayı öğrendikten sonra sürecin daha kontrollü ilerlediğini söyledi. Anne İnamlık, "Doğru karbonhidrat sayımı ve şeker takibi ile yarışma anlarında da sorun yaşamıyoruz. Ani durumlara nasıl müdahale edeceğimizi öğrendik" diye konuştu.