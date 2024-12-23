Sahte Alkol Operasyonu: 37 Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen "Çengel-13" operasyonlarında sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sahte alkol imalatçılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son bir haftadır devam eden ve jandarmamız tarafından düzenlediğimiz 'Çengel-13' operasyonlarında; 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüpheli yakalandı.

Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımımızı tebrik ediyorum."