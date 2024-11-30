Sahte Alkol Tehlikesine Dikkat: Ölümler Artabilir - Son Dakika
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Sahte Alkol Tehlikesine Dikkat: Ölümler Artabilir

Sahte Alkol Tehlikesine Dikkat: Ölümler Artabilir

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, sahte alkol tüketiminin tehlikelerine ve devletin bu durumu kontrol altına alması gerektiğine dikkat çekerek, yılda ortalama 500 kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini açıkladı.

30.11.2024 14:01  Güncelleme: 14:05
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sahte alkolün sonucu körlük, sakatlık veya ölümle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle devletin, sanayide kullanılan etil alkolün kimlere verildiğini bir takip sistemiyle kontrol etmesi gerekiyor" dedi.

TESK Başkanı Palandöken, kaçak ve sahte içki nedeniyle meydana gelen can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Palandöken, piyasaya sürülen sahte içki yüzünden zehirlenme vakalarının duyulmaya başladığını belirterek, "Yeni yıl yaklaşıyor, dolayısıyla alkollü içeceklerde sahtecilik de insan ölümlerini artırıyor. Ancak normal zamanlarda da maalesef bu sahtecilikler yapılmakta, fakat medyaya pek yansımamaktadır. Netice itibarıyla bu toplu ölümler, etil alkolün serbestçe piyasada ya da internet üzerinden alınması gibi durumlar hem insan sağlığını hem de devletin önemli gelir kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Yılda 10 milyar TL vergi kaybı yaşandığı belirtiliyor. Bu durum, insan sağlığını hiçe sayanların bir sonucudur. Etil alkolün kolay erişilebilir yerlerde bulunması ve tariflerinin paylaşılması, insanları adeta kimyager gibi bu işi evlerinde yapmaya teşvik ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 7 kişinin kaçak alkolden zehirlendiği ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLARIMIZ BANDROLLÜ ÜRÜNLERİ TERCİH ETMELİ'

Ülke genelinde yapılan denetimlerde son 10 yılda yaklaşık 15 milyon litre sahte içkinin ele geçirildiğini aktaran Palandöken, "Sahte alkolün sonucu körlük, sakatlık veya ölümle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle devletin, sanayide kullanılan etil alkolün kimlere verildiğini bir takip sistemiyle kontrol etmesi gerekiyor. Şayet bu ürünlerin şişelenip piyasaya sürülmesi gibi durumlar engellenmediği ve suçlular ciddi şekilde cezalandırılmadığı sürece, insan ölümleri artmaya devam edecektir. Yılda ortalama 500 kişinin bu nedenle hayatını kaybettiği bir süreç yaşanıyor. Bunun dışında tedaviyle kurtulan veya hiç tespit edilemeyen vakalar da mevcut. Sahte alkolle mücadelede etil alkolün piyasadaki teminini zorlaştırmak en önemli adımdır. İkinci olarak, devletin vergi kaybını önlemek için yüksek alkollü içki vergilerinin bu durumdaki etkisinin de göz ardı edilmemesi gerekir. İnsanların alkol tüketimini tamamen engelleyemediğimizde, fiyatların yükselmesi bu ölümcül vakalara zemin hazırlamaktadır" diye konuştu.

'ODALAR VE MESLEK KURULUŞLARI ETKİN ROL ALMALI'

İnsan sağlığını hiçe sayanlara en ağır cezaların verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "En önemli mesele, insanların sağlığıdır. Kontrollü bir şekilde bandrollü ürünlerin, belirlenmiş ve satış izni verilmiş noktalardan temin edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca odalar ve meslek kuruluşlarının bu konuda daha etkin rol alması gerekir. İçki satışı yapılan noktalarda ciddi denetimler yapılmalı, oda kaydı ve gerekli belgeler talep edilerek bu noktalar ruhsatlandırılmalıdır. Bu önlemler, ölümlü vakaların önüne geçilmesi için en etkili yöntemlerden biridir. Bununla birlikte, insan sağlığını hiçe sayanlara çok ağır cezalar verilerek bu tür olayların kökünden kaldırılması şarttır. Ailelerin ve canların zarar görmesine, memlekette vergi kaybının sürmesine artık bir son verilmelidir" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sahte Alkol Tehlikesine Dikkat: Ölümler Artabilir - Son Dakika

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