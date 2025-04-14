Afyonkarahisar'da, kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren kuyumculara sahte gram altın satmaya çalışan 2 kişi tespit edildi.
Ekiplerce, kamera kayıtlarının incelenmesi ve detaylı çalışma sonucunda A.A. (47) bir sokakta yakalandı.
A.A'nın üzerinde, sahte 13 tane 1 gram altın, 2 tane 22 ayar gram altın, 2 gerçek gram altın ve 2 gerçek çeyrek altın bulundu.
Diğer şüpheli A.S. (28) ise kaldığı otelde gözaltına alındı.
A.S'nin, dolandırıcılık suçundan 3 sabıkası olduğu tespit edildi.
Ekiplerin esnafla görüşmesinde, şüphelilerin 7 esnafa 27 sahte gram altın sattıkları belirlendi.
Zanlıların, kiralık bir araçla il dışından geldikleri ve bir otelde konakladıkları tespit edildi.
Son Dakika › Güncel › Sahte Altın Satışı: İki Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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