Sahte Belge Operasyonunda İki Tutuklama - Son Dakika
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Sahte Belge Operasyonunda İki Tutuklama

Kamu kurumlarına sahte belgelerle erişim sağlayan 2 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17.

15.01.2025 11:55
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Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Z.K. ve G.C.G. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne gönderilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Z.K. ve G.C.G, "resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından tutuklandı.

Böylece, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17 oldu.

Soruşturmanın geçmişi

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte olarak üretilmiş elektronik imza çıkarmak suretiyle üniversite mezuniyet belgesi düzenlendiği, sürücü belgesi yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçları Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların bazı bayi ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve kimlik kartları kullanılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza üretiminde bulunulduğu ve kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı belirlenmişti.

Gazi Üniversitesinde 6 kişi adına hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesi mezuniyetleri oluşturularak, YÖKSİS sistemlerine eklendiği, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ise 90 kişinin sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısızken değiştirilerek başarılı duruma getirildiği, 21 kişinin de sürücü belgesi direksiyon sınav sonuçlarının başarılı duruma getirildiği tespit edilmişti.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, 7 Ocak'ta 23 ilde eş zamanlı operasyonla 67 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 9'u savcılık sorgusunun ardından salıverilmiş, nöbetçi sulh hakimliğine sevk edilen 15 şüpheli tutuklanmış, 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

3-sayfa, ankara, Güncel, Kamu, Son Dakika

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