Sahte Belgelerle Kargo Operasyonu

07.08.2025 11:22
İstanbul'da sahte belgeleri hediyelik eşya içinde gönderen şebekeye düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.

İstanbul'dan Avrupa ülkelerine hediyelik eşya kargosuyla pasaport, kimlik ve benzeri sahte belge gönderen şebekeye operasyon yapan ekipler, yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenen sahte belge sevkiyatını ortaya çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler çalışmalarında, Fatih ilçesinde bulunan bir kargo firmasına verilen kitap, tepsi, kadın çantası, bardak seti ve fotoğraf çerçevesi gibi hediyelik ürünlerin arasına sahte belgelerin de gizlenmiş bir şekilde konularak yurt dışına gönderildiğini değerlendirdi.

Bu iş yerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kargoların iz kaybettirmek için önce yurt içerisinde bir şehre, oradan da Avrupa ülkelerindeki kaçakçılara gönderildiğini tespit etti.

Yapılan takip ve incelemenin ardından ekipler, hediyelik eşya arasına gizlenen yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş sahte belgelerin teslimatı sırasında iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalanırken, hediyelik eşya paketlerinin içinde ve zanlıların evlerinde yapılan aramalarda sahte üretilen 233 kimlik kartı, farklı ülkelere ait 134 pasaport, 78 sürücü belgesi, 45 vize etiketi ve ülkelere ait 37 silikon giriş çıkış hudut mührü ele geçirildi.

Teslimatın ödemesi yeraltı bankacılık sistemiyle yapıldı

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, bu teslimatlar karşılığında paranın da yeraltı bankacılığı olarak bilinen "hawala" sistemi ile Türkiye'ye gönderildiğini tespit etti.

Bu sistem içerisinde olduğu belirlenen 11 şüpheli de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekipler, operasyonun ardından 2 adreste yaptığı aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25,1 kilogram altın, 3 kilo 850 gram gümüş, 18 çeyrek, 2 yarım, 5 tam ve 3 Ata altını ile 3 milyon 505 bin 300 lira, 260 bin 116 dolar, 87 bin 325 avro ve 3 bin pounda el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 11'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

