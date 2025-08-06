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Sahte Diplomalar için 199 Kişiye Dava

Sahte Diplomalar için 199 Kişiye Dava
06.08.2025 13:39
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Ankara'da sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen 199 kişi hakkında dava açıldı.

ANKARA'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan iddianamede, psikolog Abdullah Volkan Uçak adına Ege Üniversitesi psikoloji programlarından sahte lisans ve yüksek lisans diploması düzenlendiği belirtildi. Uçak'ın cep telefonunda 250 bin TL karşılığında doçentlik verilmesine ilişkin mesaj kaydı bulunduğu da belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, ihbar üzerine başlatılan soruşturmada kamu görevlileri adına sahte e-imzalar üretilerek çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlandığı, sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği belirlendi. Soruşturma kapsamında 37'si tutuklu toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak, dava açıldı. İlk iddianamede 134 sanık hakkında 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme' ve 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianameler Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SAHTE LİSANS VE YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI

İkinci iddianamede sanıklar arasında bulunan psikolog Abdullah Volkan Uçak'a sahte diplomanın nasıl hazırlandığı yer aldı. Buna göre Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Hizmetleri Şube Müdürü adına hazırlanan sahte elektronik imzalar kullanılarak, Abdullah Volkan Uçak adına, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 'psikoloji' lisansı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 'Klinik psikoloji' yüksek lisans programlarından yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturuldu. Mezuniyet kayıtları YÖK sistemlerine eklendi. YÖK Başkanlığı tarafından savcılığa gönderilen yazıda Uçak'ın herhangi bir mezuniyet veya öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi.

DİPLOMA TEMİNİ YAZIŞMALARI CEP TELEFONUNDA

Şüphelinin, kendisine ait olan Alfa Psikolojik Danışmanlık Limited Şirketi adına kayıtlı GSM hattına bağlı mobil internet ile pek çok kez yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yapıldığı da iddianamede yer aldı. Yine şüpheliye ait cep telefonunda 'Lodostrar Yurtdışı Eğitim ve Dil Okulları' olarak kayıtlı kişi ile diploma ve öğrenci belgesi teminine ilişkin mesaj kayıtları, 'Anahtarcı Adnan' ismi ile kayıtlı şahıs ile (şüpheli Adnan Taşdemir) diploma temin edilmesi ve ücret ödenmesi konusunda mesaj kayıtları, 'Ziya Hoca' ismi ile kayıtlı şahıs ile (Ziya Kadiroğlu ) diploma temin edilmesi ve ücret ödenmesi konusunda mesaj kayıtları, Ege Üniversitesi mezuniyet belgesi görüntüsü, cep telefonunda 'Türkiye İletişim Ofisi' olarak kayıtlı kişi ile 250 bin TL karşılığında doçentlik verilmesi, yine aynı kişiye bir müşteri yönlendirdiğine dair çeşitli mesaj kayıtları, 'SBKEZ' kullanıcı isimli şahıs ile tezli yüksek lisansın sisteme kaydedilmesi, e-devlet sisteminde kaydın görünmeye başlaması konularında çeşitli mesaj kayıtları tespit edildiği de belirtildi.

'HİPNOZ VE ZİHİN KODLAMA YAPIYORUM'

İddianamede Uçak'ın savcılıktaki ifadesine de yer verildi. Uçak, yurt dışında okuduğu üniversitenin denklik işlemlerinin Türkiye'de yapılıp yapılmadığı konusunda araştırmalar yaptığını, internette yaptığı araştırmalarda kendisini 'Zafer Hoca' olarak tanıtan ve sonrasında isminin Ziya Kadiroğlu olarak öğrendiği şahsın kendisini Ege Üniversitesi'nde denklik işleminin yapılabileceği konusunda yönlendirdiğini ve 80 bin TL para talep ettiğini belirtti. Uçak, Kadiroğlu'na sadece lise diplomasını gönderdiğini, e-devlet üzerinden sorgulama yaptığında mezun kaydını gördüğünü; ancak bir müddet sonra bu şahsa ulaşamadığını, kendisine parayı göndermediğini ileri sürdü. Uçak, GSM hattı ve mobil interneti ile bağlantı sağlayarak e-devlet üzerinden yapılan sorgulama işlemlerini kendisinin yaptığını, 'Anahtarcı Adnan' ismi ile kayıtlı kişiyle arasındaki görüşme içeriklerinin kendisi tarafından gerçekleştirildiğini ve Ziya Kadiroğlu ile bu görüşmeler akabinde yüz yüze görüştüğünü belirtti. Uçak, cep telefonunda 'SBKEZ' olarak kayıtlı olan kişi ile aralarında gerçekleşen ve adına yasa dışı olarak çıkartılan mezun belgesini gönderdiği konuşma içeriklerini hatırlamadığını, 'Alfa Psikolojik Danışmanlık' isimli şirketinde psikolojik danışmanlık hizmeti vermediğini, hipnoz, zihin kodlama gibi uygulamalar yaptığını ileri sürdü.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Kamu, Son Dakika

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