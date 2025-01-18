Sahte İçiğe Geçit Yok!

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Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimde, sahte içki satışı nedeniyle 1 kişinin ölümüne neden olan mekan mühürlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde sahte alkollü içkiden kaynaklı ölümlerin artmasının ardından işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, alkollü içki satan işletmeler ve mekanlardan incelenmek üzere numune alındı.

İşletmelerin alkollü içki satış ruhsatlarını ve içkileri satın aldıkları yerlere ait faturaları da kontrol eden ekipler, kurallara uymayan mekanlara cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri, Koza Mahallesi'nde sahte alkollü içki satışı nedeniyle 1 kişinin ölümüne neden olan mekanı da mühürledi.

Belediye ekipleri, içki satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürecek.