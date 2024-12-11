Sahte İçki Operasyonu: 2 Gözaltı

Denizli'nin Çivril ilçesinde sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ömerli Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen depoya operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 80 litre etil alkol, 18 litre sahte alkol, 16 içki kiti ve sahte içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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