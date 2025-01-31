Sahte İçki Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika
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Sahte İçki Operasyonunda 1 Tutuklama

Sahte İçki Operasyonunda 1 Tutuklama

Aydın merkezli sahte içki operasyonunda 6 şüpheliden 1'i tutuklandı, 9 ton etil alkol ele geçirildi.

31.01.2025 16:46
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Aydın merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten ve dağıtan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Aydın, Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 2 kimyasal ayrıştırma makinesi, 212 alkol aroması, 5 litrelik 630 boş bidon, 1500 kapak, 15 şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç, S.K, E.D, H.D, G.Ç. ve E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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