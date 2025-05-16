Sahte Kimlik ile Yakalanan Uyuşturucu Teklifçisi

Sakarya'da hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlik ve pasaportla yakalandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş'nin (55) yakalanmamak için sahte kimlik ve pasaportla, peruk taktığı ve aile süsü verdiği 2 kişiyle silahlı olarak İstanbul'dan Sakarya'ya geleceğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, E.Ş, O.B. (29) ve S.Ş. (49) gözaltına alındı.

Üst ve araçta yapılan aramada, 46 gram Afyon sakızı, E.Ş'nin fotoğrafının olduğu A.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport, peruk, ruhsatsız tabanca, fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 44 bin 445 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından E.Ş. cezaevine teslim edildi, O.B. ve S.Ş. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan E.Ş'nin, İstanbul'dan 869 gram sentetik uyuşturucunun Sakarya'ya sevk edilmesine ilişkin 3 zanlının tutuklandığı olayın şüphelisi olduğu belirlendi.