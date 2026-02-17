Sahte Oturum Belgesiyle Dolandırıcılık: 10 Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "sahte oturum belgesiyle" yabancı uyrukluların dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "oturum belgesi dolandırıcılığı" olarak adlandırılan yöntemle Filipinli 7 kişinin dolandırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devam eden çalışmalar sonucunda 2 kişinin daha yakalandığı operasyonda, 9'u Filipinli, 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ekiplerce yapılan çalışmada, şüphelilerin iki ofisi çocuk bakımı adı altında "dadılık hizmeti" için işlettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, çocuk bakım hizmeti sunmanın yanı sıra mağdurları "oturum izni" sağlayacaklarını söyleyerek kandırdıkları, bu yolla güven kazanıp kendilerine "sahte oturum kartı" verdikleri belirlendi.

Polis kontrolü sırasında söz konusu kartın sahte olduğunun anlaşılmasıyla mağdurların dolandırıldığı ortaya çıktı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile koordineli şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve ülke genelinde Filipinli kişilerin oturum belgesi vaadiyle dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatılmıştı.

Ülkeye çalışma amacıyla gelen yabancı uyruklulara sahte evrak düzenlenerek oturum izni verileceğini söyleyen şüphelilerin, bunu bir kısım kamu görevlileriyle ilişkili oldukları izlenimi vererek yaptıkları anlaşılmıştı.

Şüphelilerin, sahte oturum belgesi düzenledikleri 7 Filipinliyi 14 bin dolar dolandırdığı tespit edilmişti.

Haksız kazanç temin edilmek suretiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği belirlenen 7'si Filipinli, 9 şüpheli eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.