Sahte Tapu Operasyonu: 9 Tutuklama

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ANKARA'da sahte tapu belgeleriyle kamu arazilerini satmaya çalışarak bir kişiden 40 milyon lira, bir kişiden de tehdit ve silah zoruyla 200 bin dolar aldığı suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosunca; 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Yağma' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, devletin yüksek kademelerindeki kişiler ile bağlantılı olduklarını söyleyen şüphelilerin, İstanbul ve Antalya'daki kamu arazilerini satma vaadiyle bir kişiyi 40 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli, 5 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları doğrultusunda genişletilen soruşturmada 3 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 11 şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdi. İfadeleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.