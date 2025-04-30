SAIC ve Huawei'den Yeni Elektrikli Araç Fabrikası

SHANGHAİ, 30 Nisan (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor Limited Şirketi, Huawei ile birlikte geliştirdiği yeni elektrikli araç markasına yönelik bir otomobil imalat fabrikası ve destekleyici araç batarya tesisleri kurmak üzere anlaşma imzaladı. Söz konusu fabrika ve tesisler, Shanghai'daki Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lingang Yeni Bölgesi'nde kurulacak.

Shanghai merkezli SAIC Motor, tesisin ilk aşamada yıllık yaklaşık 250.000 araç üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Salı günü imzalanan anlaşma, SAIC Motor ile Huawei arasında bu yılın başlarında kurulan ortaklık kapsamında yapıldı. İki şirket, şubat ayında da SAIC Shangjie markasını ortaklaşa piyasaya sürmek üzere işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Teknoloji devi Huawei, Harmony Akıllı Mobilite İttifakı kapsamında AITO, Luxeed, Stelato ve Maextro olmak üzere dört elektrikli araç markası konusunda daha işbirlikleri gerçekleştirmişti. Huawei'nin uyarlanabilir sürücü desteği ve akıllı kokpit çözümleri gibi teknoloji desteği, ortaklık yaptığı otomobil üreticilerine yeni ivme kazandırdı.

Markanın ilk modeli olan ve yaklaşık 200.000 yuan (yaklaşık 27.800 ABD doları) fiyat etiketiyle satışa sunulacak spor kullanımlı aracın (SUV) sonbaharda piyasaya çıkması bekleniyor. Aracın hem tamamen elektrikli hem de genişletilmiş menzilli versiyonları satılacak olup tamamen elektrikli model, tek şarjla 600 kilometrenin üzerinde yol kat edebilecek.

Lingang Yeni Bölgesi'nin idari komite yetkilisi Li Xiangcong, SAIC Shangjie projesinin, Tesla'nın Shanghai'daki Giga Fabrikası'na da ev sahipliği yapan bölgede an itibarıyla başı çeken yeni enerjili araç sektörünün ölçeğini daha da artırarak 300 milyar yuanın üzerine taşımasının beklendiğini söyledi.

Araçlarla ilgili 200'den fazla araç şirketinin yer aldığı Lingang Yeni Bölgesi'nde, araç üretimi, araştırma ve geliştirme ile test süreçlerini kapsayan bir ekosistem oluşmuş durumda.