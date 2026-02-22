Adana'nın Saimbeyli ilçesinde zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla iş yerlerinde denetim yaptı.
Saimbeyli Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin raf ve kasadaki fiyatları kontrol edildi.
Ürünlerin son kullanma tarihini ve gramajını inceleyen ekipler, iş yerlerinin hijyen koşullarına baktı.
Denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Saimbeyli'de Ramazan Denetimleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?