Şair Ali Ayçil: Türkçe bir şiir dilidir ve Türkçe ile kötülük yapılamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şair Ali Ayçil: Türkçe bir şiir dilidir ve Türkçe ile kötülük yapılamaz

Şair Ali Ayçil, Türk şiirinin Türkçe gibi bir şansı olduğunu aktararak, Türkçe, Yunus Emre tarafından tescillenmiş bir dil ve biz Anadolu'da Türk şiirinin atasını Yunus Emre görüyoruz. Bundan dolayı 'Türkçe bir şiir dilidir ve Türkçe ile kötülük yapılamaz.' diyoruz. Dünya Şiir Günü'nün 25. yılında Ayçil, Türkiye'de şiirin durumunu ve şiire olan ilgiyi değerlendirdi.

21.03.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şair Ali Ayçil, Türk şiirinin Türkçe gibi bir şansı olduğunu aktararak, "Türkçe, Yunus Emre tarafından tescillenmiş bir dil ve biz Anadolu'da Türk şiirinin atasını Yunus Emre görüyoruz. Bundan dolayı 'Türkçe bir şiir dilidir ve Türkçe ile kötülük yapılamaz.' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından şiir okumayı, yazmayı ve yayınlamayı teşvik etmek amacıyla ilan edilen 21 Mart Dünya Şiir Günü, 25 yıldır kutlanıyor. Dilsel çeşitliliğe de fırsat sunması hedeflenen gün kapsamında birçok ülkede çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

"Sur Kenti Hikayeleri", "Usta Konuşmak İstiyor", "Arastanın Son Çırağı" ve "Bir Japon Nasıl Ölür" adlı kitaplara imza atan şair Ayçil, şiir yolculuğunu, geçmişten bugüne Türkiye'de şiirin durumunu ve şiire olan ilgiyi AA muhabirine anlattı.

Ali Ayçil, 25 yıllık edebiyat serüveninde hiçbir zaman yoğun şiir yayınlamadığını, zor beğenen ve kusursuz şiir yazma arzusundaki bir şair olduğunu dile getirdi.

Şiirin günlük söze çok yaklaştığını ve bunun yeni arayışları ortaya çıkardığını kaydeden Ayçil, "Genç kuşaklar geçmişte de olduğu gibi yeni yönelimlere girdi. Çünkü dijital bir çağdayız. Çocukları düşünün, küçük yaştan itibaren sürekli cep telefonlarıyla ilgileniyorlar. Anneler çocuklarını susturmak için cep telefonu veriyor. Bu yeni kuşak doğal olarak dijital bir kısım organizmalar içerisinde büyüyor. Edebiyatla ilgilendiğinde de kendi yetişme biçimini, kültür misyonunu yansıtmaya çalışıyor. Bundan dolayı yeni şair kuşaklarının arayışında bir hayat işareti görmek lazım." diye konuştu.

"Çocukluğun dönüştürülemez bir tarafı olduğunu düşünüyorum"

Gurbet kültürü içinden geldiğini vurgulayan Ayçil, şiirinin mekanla, yolla ve yeni kurulan şehirlerle ilişkisi olduğunu, şiirin hayatla kurduğu ilişkinin daima ontolojik olması gerektiğini söyledi.

Ayçil, ilk şiirlerinden bugüne gelinceye kadar, kendi şiirinin belli dönüşümler geçirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Anadolu'da çok güçlü bir folklorik topluluk içerisinde büyüdüm. Annem Karacaoğlan'ın sayısız şiirini ezbere bilen, Dadaloğlu'nu, Köroğlu'nu, bütün halk hikayelerini bilen bir kadın. Evimizin selamlık odasında haftada bir büyüklerin sohbetleri olurdu, hikayeler anlatılırdı. Düğünlerde ve ölümlerde sürekli bir ağıt kültürü vardı. Öyle bir yerden şehre ve modern doku içerisine girmenin gerilimi, bir günde halledilebilecek bir şey değildi. Ben çocukluğun hiçbir zaman dönüştürülemez bir tarafının olduğunu düşünüyorum. Çocukluğumuz dünyaya hangi dönemde başladıysa o dönem o insanda kalıcıdır. Değişirsiniz, ortama uyum gösterirsiniz. Ama çocukluk bizim ebedi yurdumuzdur, onun dışına çıkamayız. Tat duygumuz da onun dışına çıkmaz. Benim tavımdaki pastoral görüntü bir deniz ya da dokusu yüksek bir kent görüntüsü değil. Uzak sert dağlar, kışın kar fırtınaları, güzle beraber her şeye yayılan bir ölüm sarartısı. Bunu ben istesem de değiştiremem. Bu benim dünyayla tanışıklığımın fotoğrafı. Bütün edebiyatçılarda bir çocukluk fotoğrafı kalıcıdır ama edebiyatçılar kuşkusuz yeni koşulları anlatır. Bu fotoğraftan da hiçbir zaman kurtulamazlar."

"Türkçe bir şiir dilidir ve Türkçe ile kötülük yapılamaz"

Dünyada şiirin hala diri olduğunu ve en yoğun şiir yazılan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini kaydeden Ayçil, "Gezdiğimiz ülkelerde bir edebiyat dergisi bulamıyoruz. Üsküdar'da Kadıköy'de bir yere gittiğinizde dergiler, fanzinler görürsünüz. Bu, Türkiye'nin hala daha egemen kapitalizme, tüketime, insanın, öznenin, ezbere bir varlığa dönüştürülmesine karşı içsel direnişinin sürdüğünü gösteriyor. Türkiye'deki şiirin bu bolluğunu, gençlerin, çocukların şiire ve edebiyata yöneliminin fotoğrafını iyi çekmeliyiz. Bu ülkede teslim olmayan ve teslim olmayacağını edebiyat ve şiir yoluyla beyan eden insanlar var." ifadelerini kullandı.

Şair Ayçil, Batı'da şiirin bir sahne gösterisi olarak yorumlanmaya başladığını vurgulayarak, şiiri sadece şairlerin yazdığı ve edebiyatseverlerin okuduğu bir şey olarak değil, bir halkın geleceğinin bir öznede toplanması olarak görmek gerektiğini söyledi.

19. yüzyıldan beri her kuşağın şiirin ölmekte olduğunu söyleyen yazılar kaleme aldığını belirten Ali Ayçil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şiirin insanın içindeki bir şeyleri ortaya çıkardığı özel bir yöntem olarak ölme ihtimali düşük. Bazen yeni toplumsal koşullar, yeni üretim biçimleri özellikle eşya ile ortaya çıkan tahakküm, insanların şiiriyetini kısıtlayabilir, şiirin etki alanını azaltabilir. Ama şiir ya da şiirin fonksiyonunu yerine getiren bir düzlem, sürekli devam eder. Bu bağlamda benim şiirin de şairin de öleceğine dair bir kanaatim yok. Bir ülkede şiirin etki sahasının geniş olması, o ülkenin ruhu için bir sağlık alametidir. Çünkü şiir özneyi, insanı, ferdi güçlendiren bir şey. Bizi dışarıdan içeriye doğru çağıran, karar verme, düşünme, analiz etme mekanizmalarımızı da güçlendiren bir şey. Şiirsizlik durumu, egemen bir merkezden herkesin sevkle idare edilebileceği koşulları kolaylaştırır. Tüketim kültürüyle beraber Türkiye'de şiirin etki alanının zayıflayacağını söylemek mümkün. Türk şiirinin bir şansı var. Çünkü Türkçe, Yunus Emre tarafından tescillenmiş bir dil ve biz Anadolu'da Türk şiirinin atasını Yunus Emre görüyoruz. Bundan dolayı 'Türkçe bir şiir dilidir ve Türkçe ile kötülük yapılamaz.' diyoruz."

Kaynak: AA

Ali Ayçil, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şair Ali Ayçil: Türkçe bir şiir dilidir ve Türkçe ile kötülük yapılamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Eskişehir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde 8 bin fidan toprakla buluştu
    13:14 Eskişehir'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde 8 bin fidan toprakla buluştu

    Eskişehir'de Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Küllerinden Doğan Ormanlar' etkinliğinde 8 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik, orman varlığının artırılması ve yeşil bir çevre bırakma amacıyla gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, kurum personeli ve binlerce öğrenci 60 dekar alana 6 bin karaçam ve 2 bin sedir fidanı dikti. Etkinliğe AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu da katıldı.

  • Kars'ta Nevruz Bayramı Coşkusu
    13:14 Kars'ta Nevruz Bayramı Coşkusu

    Kars Valiliği tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliği, coşkuyla kutlandı. Katılımcılar yumurta tokuşturdu ve Nevruz ateşinin etrafında halay çekti. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve Vali Ziya Polat tarafından yakılan Nevruz ateşi, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Etkinlikler türküler ve halaylar eşliğinde devam etti.

  • BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi
    13:14 BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,58 değer kazanarak 9.096,47 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Metal eşya makina sektörü en fazla kazandıran sektör olurken, tekstil deri sektörü en çok kaybeden sektör oldu. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi tahminini korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde TCMB'nin para politikası kararları takip ediliyor.

  • Kültür ve Turizm Bakanı Sağlık Turizmi Acenteler Birliği Kurulması İçin Çalışmalara Başlandığını Duyurdu
    13:13 Kültür ve Turizm Bakanı Sağlık Turizmi Acenteler Birliği Kurulması İçin Çalışmalara Başlandığını Duyurdu

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlenen 'Turizm Sektör Temsilcileri Buluşması'nda yaptığı açıklamada, Sağlık Turizmi Acenteler Birliği'nin kurulması için çalışmalara başlandığını duyurdu. Sağlık Yönetimi Uzmanı Songül Alcı ise birliğin kurulmasıyla merdiven altı, güven ve güvenilirlik sorunlarının çözülebileceğini belirtti.

  • Kayseri-İncesu yolunda cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
    13:11 Kayseri-İncesu yolunda cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

    Kayseri-İncesu yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödüllendirilen sanatçı Cengiz Samsun, kukla ve gölge oyununda başarıya ulaşıyor
    13:11 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödüllendirilen sanatçı Cengiz Samsun, kukla ve gölge oyununda başarıya ulaşıyor

    Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' unvanına sahip olan Cengiz Samsun, kukla ve gölge oyunlarında hem kendi tasvirlerini geliştiriyor hem de oyunlarını yazıyor. Samsun, 24 yıldır gölge oyunlarının yanı sıra kukla üretimi de yapıyor ve geleneksel sanatımız olan gölge oyunlarını yaşatmak için çalışmalarına devam ediyor.

  • Niğde'de Otomobil Devrildi: 3 Öğretmen Yaralandı
    13:09 Niğde'de Otomobil Devrildi: 3 Öğretmen Yaralandı

    Niğde'de, Yıldıztepe beldesindeki okula giden bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 öğretmen yaralandı. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

  • DAP, Erzurum'da 226 projeye 1 milyar TL destek verdi
    13:05 DAP, Erzurum'da 226 projeye 1 milyar TL destek verdi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, son 10 yılda Erzurum'da 226 projeye 1 milyar 20 milyon 893 bin 858 lira destek sağladı. DAP İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, tarımsal mekanizasyon ve sulama projelerine ağırlık vereceklerini belirtti.

  • Gaziantep'te 8 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
    13:03 Gaziantep'te 8 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

    Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda 8 bin 750 paket kaçak sigara, 23 bin 800 boş makaron, 90 kilogram kaçak tütün, 50 cinsel içerikli çikolata ve 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

  • Mehmet Tosun, Bodrum'daki Balıkçı Barınakları ve Günübirlik Gezi Tekneleri Kooperatifleri ile bir araya geldi
    13:03 Mehmet Tosun, Bodrum'daki Balıkçı Barınakları ve Günübirlik Gezi Tekneleri Kooperatifleri ile bir araya geldi

    Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'daki Balıkçı Barınakları ve Günübirlik Gezi Tekneleri Kooperatifleri temsilcileri ile bir araya geldi. Tekne sahiplerinin sorunlarını dinleyen Tosun, seçildiği takdirde liman ve barınakların altyapı sorunlarını çözeceklerini ve kayıt dışı teknelerin izin vermeyeceklerini söyledi.

  • İsrail'in Cenin mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında üç Filistinli öldü
    13:01 İsrail'in Cenin mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında üç Filistinli öldü

    Filistinli yerel kaynaklar, İsrail'in Çarşamba günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampında bir araca düzenlediği hava saldırısında üç Filistinlinin öldürüldüğünü, bir kişinin ise ağır yaralandığını bildirdi.


12:29 Büyük ihlal ortaya çıktı Tekirdağ’da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Büyük ihlal ortaya çıktı! Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
11:55 İddianamede kan donduran ayrıntı Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:39 Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
12:49 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha
12:46 Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum Cem Yılmaz, sağlık sorunlarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Zor nefes alıyorum
12:43 Arda Turan’ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki ’Seçil Erzan’ yazısı dikkatlerden kaçmadı Arda Turan'ın yıllar sonra tekrar oturduğu banktaki 'Seçil Erzan' yazısı dikkatlerden kaçmadı
12:05 Türkiye Irak’la anlaştı Irak’ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak Türkiye Irak'la anlaştı! Irak'ın kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacak
11:45 Asgari ücrete ara zam gelir mi Hak-İş Başkanı temmuzu işaret etti Asgari ücrete ara zam gelir mi? Hak-İş Başkanı temmuzu işaret etti
11:44 Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı
11:42 Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, ’Kafam gidip geliyor’ dedi Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, 'Kafam gidip geliyor' dedi
11:03 DolarTL Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 13:11:07. #1.13#
SON DAKİKA: Şair Ali Ayçil: Türkçe bir şiir dilidir ve Türkçe ile kötülük yapılamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement