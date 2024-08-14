Şair ve Ressam Altan Çiloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şair ve Ressam Altan Çiloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şair ve Ressam Altan Çiloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şair ve Ressam Altan Çiloğlu, İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende Çiloğlu'nun şiirleri, sevdiği şarkılar ve türküler okundu.

14.08.2024 15:36
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ŞAİR ve Ressam Altan Çiloğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün, 88 yaşında hayatını kaybetti. Çiloğlu, yaşadığı İzmir'in Foça ilçesindeki bir kafeteryada düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende Çiloğlu'nun şiirleri, sevdiği şarkılar, türküler okundu, anıları paylaşıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan Şair ve Ressam Altan Çiloğlu, bir süredir kanser ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde, dün hayatını kaybetti. Çiloğlu için son yıllarda zamanının önemli bir bölümünü geçirdiği ve Foça'nın sanat merkezi gibi çalışan bir kafede tören düzenlendi. Törende Çiloğlu'nun şiirleri, sevdiği şarkılar, türküler okundu, anıları paylaşıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende yazar şair Ataol Behramoğlu, Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, yerel tarih araştırmacısı turizmci Sebahattin Karaca, mimar Aksel Ağan, ressam Leyla Buhara, eğitimci Yılmaz Mızrak, müzisyen Haluk Çetin, dostları Levent Onan, Özgül Turunçoğlu, Emine Deniz Başkurt, Mukaddes Yarba, Güler Sandallı, Mehmet Gümüş ve eşi Nuray Çiloğlu yaptıkları konuşmalar, okudukları şiirler ve sevdiği şarkılarla Altan Çiloğlu'nu selamladı. Konuşmacıların dışında bazı belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birçok sanat dalından sanatçı arkadaşları, Sanat Sokağı müdavimleri, yakınları ve sevenlerinden oluşan onlarca kişi de törende yer aldı.

'ÖLÜM VE YAŞAM BİR BÜTÜNÜ OLUŞTURUR'

Şair Ataol Behramoğlu yaptığı konuşmada, John Steinbeck'in bir eserine gönderme yaparak bir yerde bir ölen olduğunda oranın yurt olduğunu, sanat faaliyetleriyle tanınan kafenin de bu ölüm ve uğurlamayla kendileri için bir yurt gibi olduğunu söyledi. Behramoğlu; ""Burası bizim için artık bir yurt gibi oldu. Çünkü çok değerli bir insanımızı buradan uğurluyoruz. Yaşam ne kadar hakiki ise ölümde o kadar hakikidir. Ölüm ne kadar hakiki ise yaşam da o kadar hakikidir. Ölüm ve yaşam bir bütün oluşturur. Bu uğurlayış bana bu duyguyu da yaşattı. Sevgili Altan'da Erzurumlu olduğu kadar birazda deliydi. Deli bir Erzurumlu idi. Ölümle sona erecek hayatta çok fazla akıllı olmaya da gerek yok. Biraz deli olmak iyidir. Altan böyle biriydi. Uğurlar olsun sevgili kardeşim" dedi.

Törenin ardından alkışlarla omuzlara alınan Altan Çiloğlu'nun tabutu cenaze aracına taşındı. Çiloğlu'nun arkasında oluşturulan kortejle Fatih Camii'ne götürülen cenazesi, burada kılınan namazın ardından Foça Yeni Kabristanı'nda toprağa verildi.

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şair ve Ressam Altan Çiloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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