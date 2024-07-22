Şair ve yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şair ve yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti

88 yaşındaki usta yazar Ferit Edgü'nün vefatı Everest Yayınları tarafından duyuruldu. Edgü, Türk edebiyatına öykü, deneme, roman, şiir ve biyografi gibi birçok eser kazandırmıştır. Kendisi aynı zamanda Sait Faik Hikaye Armağanı, Türk Dil Kurumu ödülleri ve Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü gibi prestijli ödüllere layık görülmüştür.

22.07.2024 13:49
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Şair ve yazar Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Edgü'nün vefatını, Everest Yayınları, sosyal medya hesabından "Değerli yazarımız Ferit Edgü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, okurlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasıyla duyurdu.

Ferit Edgü

Tam adı İsmail Ferit Edgü olan usta yazar, 24 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı öğrenimini Paris'te sürdürdü.

Öykü, deneme, roman, şiir, anı, biyografi, çocuk kitabı ve senaryo türünde birçok esere imza atan sanatçı,1976-1990 yıllarında, kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda, çağdaş Türk ve dünya yazarları ile şairlerinin eserlerini yayımladı.

Edgü, "Bir Gemide" kitabıyla 1979'da "Sait Faik Hikaye Armağanı" ve "Ders Notları" eseriyle "Türk Dil Kurumu" ödüllerine, "Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı" kitabıyla ise 1988'de "Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü"ne layık görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şair ve yazar Ferit Edgü hayatını kaybetti - Son Dakika

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