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Şairler Filistin halkına destek için Üsküdar Meydanı'nda buluşuyor - Son Dakika
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Şairler Filistin halkına destek için Üsküdar Meydanı'nda buluşuyor

İstanbul'da yayın yapan edebiyat dergilerinin organizasyonuyla düzenlenecek etkinlikte, birçok şair Üsküdar Meydanı'nda toplanarak Filistin halkının acılarını paylaşacak ve destek şiirleri okuyacak.

Şairler Filistin halkına destek için Üsküdar Meydanı\'nda buluşuyor
21.12.2023 - 16:43,  Güncelleme: 16:43
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Yayın hayatını İstanbul'da sürdüren edebiyat dergilerinin organizasyonuyla birçok şair, Filistin halkının acılarını paylaşmak üzere Üsküdar Meydanı'nda toplanacak.

Yedi İklim, Ay Vakti, Dil ve Edebiyat, Mekteb-i Üsküdar, İstanbul Birnokta ve Aydos dergisi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte Filistin halkına destek şiirleri okunacak.

Üsküdar Meydanı III. Ahmet Çeşmesi önünde 23 Aralık'ta gerçekleştirilecek etkinliğe, şairler Abdullah Yalın Karadağ, Adem Turan, Adnan Berber, Ahmet İşler, Asya Hidar, Aykağan Yüce, Betül Zarifoğlu, Emine Savaş, Ercan İriş, Fatih Demirel, Fatih Memiş, Gökhan Serter, Halil İbrahim Peşmen, Henna, Hector Hernandez, Hüseyin Akın, İlhan Kurt, İsan Kutluay, İshak Aslan, Merve Nur Çokol, Mustafa Harun Şahin, Mustafa Karasoy, Mustafa Özel, Mürsel Sönmez, Nurettin Durman, Osman Koca, Ömer Hatunoğlu, Ömer Tolgay, Özcan Ünlü, Recep Garip, Sami Uluğ, Serdar Kacır, Sıddık Ertaş, Suavi Kemal Yazgıç, Şakir Kurtulmuş, Şeref Akbaba, Üzeyir İlbak, Uğurcan Güler, Yavuz Selim Yaylacı, Yunus Berk Üstün ve Yusuf Emir Çulha katılacak.

Kaynak: AA
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