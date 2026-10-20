Sakarya Akyazı'da fotokapanlar vaşak, geyik ve ayıyı yavrularıyla kaydetti

Sakarya Akyazı'da fotokapanlar vaşak, geyik ve ayıyı yavrularıyla kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaban hayatını gözlemlemek için ormana yerleştirilen fotokapanlar, vaşak, geyik ve ayı ile yavrularını görüntüledi. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, görüntüleri ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapan, vaşak, geyik ve ayı ile yavrularını kayda aldı.
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.
Fotokapanlar, geyik, vaşak ve ayı ile yavrularını doğal yaşam alanlarında görüntüledi.
Orman Bölge Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüntüleri paylaşarak, "Fotokapan yaban hayatının sevimli anlarını kaydetti." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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