Sakarya Akyazı'da kayıp 68 yaşındaki Alzheimer hastası kadın 7 Ekim'den beri aranıyor - Son Dakika
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Sakarya Akyazı'da kayıp 68 yaşındaki Alzheimer hastası kadın 7 Ekim'den beri aranıyor

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Sakarya Akyazı\'da kayıp 68 yaşındaki Alzheimer hastası kadın 7 Ekim\'den beri aranıyor
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Sakarya Akyazı'da 7 Ekim'den beri haber alınamayan 68 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD, İHH arama kurtarma ve iz takip köpeğinin katıldığı dron destekli aramada 16 araç ile 65 personel yer alıyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama çalışması yürütülüyor.

Karaçalılık Mahallesi'nde yaşayan Hayrettin Boğaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Havva Boğaz'dan 7 Ekim'den beri haber alamadığını belirterek yardım istedi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Boğaz'ın en son Kuzuluk Orta Mahalle'de görüldüğünü tespit etti.

Bölgede jandarma, İHH arama kurtarma, AFAD ve birçok arama kurtarma ekibi ile jandarma iz takip köpeğinin katılımıyla dron destekli arama çalışması yürütülüyor.

Boğaz'ı bulmak için dün başlatılan çalışmalarda 16 araç ile 65 personel yer alıyor.

"İnşallah sağ salim bulunur"

Hayrettin Boğaz, AA muhabirine, eşinin rahatsızlığı nedeniyle sürekli kaybolduğunu, bu yüzden kendisini takip ettiğini söyledi.

Olay günü torununu okuldan almaya gittiğini, eşinin de bu sırada evden ayrıldığını belirten Boğaz, şöyle devam etti:

"Akıllı saati olduğu için telefondan görüyordum nerede olduğunu, gidip oradan alıyordum. Daha önce hiç böyle kaybolmadı. Günübirlik kaybolurdu, akşam bir yerde kalmadı bugüne kadar. Torunu eve bıraktım, aramaya çıktım. Gittiği istikameti saat 17.00 civarlarında aradım ama yok. 2 gündür arama çalışmaları yapılıyor. Allah herkesten razı olsun, her şeyden önce devletten. Herkes görevini yapıyor. İnşallah sağ salim bulunur."

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı da Boğaz'ın sürekli kendi mahallesine geldiğini ve ailesine haber verdiklerini, bu sefer akıllı saati takılı olmadığı için kendisinden haber alamadıklarını kaydetti.

Ekiplerin ve vatandaşların desteğiyle gece gündüz arama faaliyeti yürüttüklerini anlatan Çakmakçı, "Devletimizin tüm imkanlarıyla gerek AFAD gerek kolluk kuvvetimiz, komando birliğimiz, güvenlik güçlerimiz, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarımız gece gündüz demeden teyzemizi sağ salim bulmak için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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