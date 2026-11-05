Sakarya Arifiye'de 248 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya Arifiye'de 248 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Sakarya Arifiye\'de 248 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da İstanbul'dan uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine Anadolu Otoyolu'nun Arifiye gişelerinde durdurulan araçta 248 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında çalışma yürütüldü.

İstanbul'dan kente uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, Anadolu Otoyolu'nun Arifiye gişelerinde içerisinde E.C'nin (34) bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 248 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, E.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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