Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bayramlaşma programlarına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentteki bayramlaşma programlarına katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Alemdar, AK Parti İl Başkanlığı'nda teşkilat mensupları ve partililerle bayramlaştı.
Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya ve Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan ve İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün katıldı.
Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramlaşmaya telekonferansla bağlandığını aktararak, "Cumhurbaşkanımızla bayramlaştık, hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Cumhurbaşkanımız da Sakarya'ya olan sevgisini ve muhabbetini paylaştı. Rabbim razı olsun. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerine yer verdi.
Alemdar, daha sonra Yavuz, Erdoğan, Bayraktar ve Kocacık'ın da katıldığı programda, SESOB Başkanı Hasan Alişan ve esnafla bayramlaştı.
Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yusuf İlkhun ve yönetiminin bayramını da tebrik eden Alemdar, Sakarya Yerel Kültür Derneği'nin bayramlaşma programında kültür dernekleriyle birlikteliklerinin devam edeceği mesajını verdi.
Alemdar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, MÜSİAD Sakarya Şubesi, Sakarya Muhtarlar Federasyonu ve Serdivan Belediyesi'ndeki programlara da katılarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, bayramın, acı ve gözyaşının hakim olduğu Gazze başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.
Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Alemdar, "Bayramlar, kardeşliktir, sevgidir, hoşgörüdür, birlikteliktir, dayanışmadır. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Polisevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında il protokolü ile bayramlaştı. Kızılkaya, jandarma ve polis noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Ayrıca Kızılkaya, vatandaşları tebrik ederek trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı ve çocuklara hediyeler verdi. Vali Kızılkaya, diğer kurumları ve şehit jandarma er Süleyman Sungur'un ailesini de ziyaret ederek bayramlaştı.
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