Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Merih Demiral'a verilen cezayı eleştirdi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Merih Demiral'a verilen cezayı eleştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, UEFA'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yapılan Türkiye-Avusturya maçında 'bozkurt' işareti yapması nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesini eleştirdi. Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, kabul edilemez bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini ifade etti. A Milli Takımı'nın her bir oyuncusunun yanında olduklarını vurgulayan Alemdar, UEFA'nın bu yanlıştan acilen dönmesi gerektiğini belirtti.

05.07.2024 20:27
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, UEFA'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yapılan Türkiye- Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesini eleştirdi.

Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, kabul edilemez bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini ifade etti.

A Milli Takımı'nın her bir oyuncusunun yanında olduklarını vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"Kabul edilemez bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. A Milli Takımımızın son maçta elde ettiği tarihi başarının mimarlarından olan Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen ceza, organizasyona gölge düşürmüştür. Kararlarını bağımsız ve etik disiplin kurallarına göre değil, siyasi baskılarla yorumlayarak veren UEFA'nın bu yanlıştan acilen dönmesi gerekir. Kabul edilemez bu yanlış, yalnızca bir oyuncuya değil kalbinde ay yıldız armasını taşıyan 85 milyon insanımıza yapılmıştır."

Kaynak: AA

Merih Demiral, Yusuf Alemdar, Avusturya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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