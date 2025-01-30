Sakarya'da 2024 Oylamaları ve Durak Zararları - Son Dakika
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Sakarya'da 2024 Oylamaları ve Durak Zararları

ETD Başkanı Dedeoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ayrıca, duraklardaki zararlar açıklandı.

30.01.2025 16:19
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Ekonomi Ticaret Derneği (ETD) Sakarya Şube Başkanı Reşit Şamil Dedeoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dedeoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın Gücü" fotoğrafına oy veren Dedeoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovic'in "Umut var" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" adlı fotoğrafını oylayan Dedeoğlu, "Spor" kategorisinde tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" ile Ali Atmaca'nın "Buruk Bakış" fotoğraflarından yana kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden zarar gören durak açıklaması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Kuruçeşme Mahallesi'nde kurşunlanan ve Adapazarı Şeker Mahallesi'nde camları kırılan toplu taşıma duraklarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, vatandaşların konforlu ve güvenli şekilde toplu taşıma hizmetinden faydalanmasını sağlamak amacıyla şehir genelindeki 4 bine yakın kapalı durakların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının rutin olarak sürdüğü kaydedildi.

Bu çalışmaları sürdürürken iki üzücü olayla karşılaşıldığı aktarılan açıklamada, "Sapanca Kuruçeşme Mahallesi'ndeki yolcu durağı ve ardından Adapazarı Şeker Mahallesi'ndeki yolcu duraklarımız kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilerek kullanılmaz hale getirildi. Ekiplerimiz hızla olayların yaşandığı duraklarda bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirerek yeniden kullanıma hazır hale getirmiştir. 2024 yılında şehrimizdeki yolcu duraklarından sadece Büyükşehir Belediyemizin toplu taşıma filosunu 12 milyon 700 bin yolcu kullandı. Tüm vatandaşlarımızı kamu malına karşı daha hassas ve duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Karasu'da motosiklet denetimi

Karasu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, uygulamada ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yaptı.

Sürücü ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştiren ekipler, uygulamada plakasız 20 motosikleti trafikten men etti, sürücüler hakkınca cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Güvenlik, Ekonomi, sakarya, Güncel, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

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