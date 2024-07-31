Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı'nın katil zanlılarından 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı'nın katil zanlılarından 3'ü tutuklandı

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Soruşturma sonucunda saldırının tetikçi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Zanlılar arasında arazi anlaşmazlığı, alacak ve OSB'deki ihale meselesi nedeniyle işlendiği değerlendirilen cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı.

31.07.2024 23:27
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Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ahmet Soğuk'un (64) 27 Temmuz'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.F.Ö. (29), M.G, N.E. (39) ve kardeşi O.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında cinayetin arazi anlaşmazlığı, alacak ve OSB'deki ihale meselesi yüzünden işlendiğini değerlendiren ekipler, saldırının tetikçi M.F.Ö. tarafından yapıldığını belirledi.

Polis ekipleri, tetikçinin saldırıdan önce olayın yaşandığı bölgede birkaç kez keşif yaptığını tespit etti.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden M.F.Ö'nün, "Bana, 'Güzel bir iş var, sadece ayağından sıkıp korkutacağız. İyi para kazanacağız.' dediler. Ben ne vurduğum adamı ne de N.E'yi bilirim. Ben M.G. ile geldim. Bana bu işi getiren oydu, birlikte yaptık." yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.F.Ö, M.G, N.E. ve kardeşi O.E, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.F.Ö, N.E. ile M.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, O.E. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Soğuk, 27 Temmuz'da Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında M.F.Ö, M.G, N.E. ve kardeşi O.E. gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Ahmet Soğuk, Ferizli, Sakarya, OSB, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı'nın katil zanlılarından 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı'nın katil zanlılarından 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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