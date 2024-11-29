Sakarya'da Feci Kaza: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da Feci Kaza: Çift Hayatını Kaybetti

Sakarya\'da Feci Kaza: Çift Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 71 yaşındaki Ali Küntaş ve 69 yaşındaki eşi Zeynep Küntaş yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

29.11.2024 00:20  Güncelleme: 00:32
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SAKARYA'nın Karasu ilçesi D-650 karayolunda, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücü Ali (71) ve eşi Zeynep Küntaş (69) yaşamını yitirdi. Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü, yaya olarak kaçtı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-650 karayolunun Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 TR 892 plakalı otomobil ile Ali Küntaş yönetimindeki 54 AN 805 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 54 TR 892 plakalı otomobilin sürücüsü aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali ve eşi Zeynep Küntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücünün kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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