Sakarya\'da Hayvanları Koruma Etkinliği

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Sakarya'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla "Pati İzi Can Dostlar" etkinliği gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, daha önce bakımı ve kontrolleri yapılmış sahipsiz hayvanlar, kent sakinleri ve çocuklarla buluşturuldu.

Animasyon gösterilerinin, çocuk oyun gruplarının, hayvan figürlü animatörlerin yer aldığı etkinliğe, hayvanseverler ilgi gösterdi.

Patlamış mısır, pamuk şeker, pati izli dövmeler ve balonların dağıtıldığı etkinlikte çocuklar, sahipsiz hayvanlarla vakit geçirdi. Bazı kişiler, Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne hayvan sahiplenme talebinde bulundu.

Etkinlik alanını gezen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

"Hayvan sahiplenme sayısının artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, gazetecilere, sahipsiz hayvanları sevme, tanıma ve onlarla "can dostu" olunduğunu gösterme günü olduğunu söyledi.

Çocukların hayvan sevgisini daha iyi şekilde kavrayabilmesi için etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Alemdar, "Hayvanlarımızın masumiyetini, güzelliklerini çocuklarımıza göstermek ve sokakta gördükleri hayvanlarımızı sahipsiz sanmasınlar ve onların kimseye zarar vermediğini, kollandığında, ihtiyaçları giderildiğinde hiçbir zararı olmadan yaşayabileceklerini, hayvanların da yaşama hakkı olduğunu ifade etmek için önce eğitim ve eğitimin ardından da sevmeyi, sevgiyi ve kimsesiz olmadıklarını göstermek için faaliyet yaptık." dedi.

Alemdar, "Pati İzi" kampanyasından sonra Sakarya'da her gün bir hayvanı sahiplendirdiklerini dile getirerek, "Bugüne kadar 39 hayvanımızın vatandaşlarımız tarafından sahiplenildiğini ve bu sahiplenmenin devam ettiğini görmekten mutluyuz. Hayvan sevgisinin sadece sloganla değil, onlara karşı ilgiyle, onları sahiplenmeyle, onların beslenmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesiyle olduğunu ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Hayvan sahiplenenlere teşekkür eden Alemdar, sayının artması için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Alemdar, hiçbir hayvanın sahipsiz ve kendi başına yaşamasının mümkün olmadığı düşüncesiyle çıktıkları bu yolda, hayvanların sahiplenilmesiyle daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak için kampanyayı başlattıklarını anlatarak, " Türkiye'de sokak hayvanlarının başıboş, bağımsız bir şekilde, insanlarımıza da zarar vermeden, sokakların da sahiplerine bırakılmak kaydıyla bu çalışmayı sürdürdüğümüzde, herkesin huzur içerisinde, hayvanlarımızın da güven içerisinde yaşayabilecek olduğunu ispat etmeye çalışıyoruz. Bunu da başlatmış olduğumuz bu bir aylık kampanya içerisinde ispat ettik." ifadelerini kullandı.