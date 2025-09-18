Sakarya'da Hibrit Ayçiçeği Hasadı Başladı

Sakarya'da 39 bin 340 dekarlık alanda yetiştirilen hibrit ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Genel Müdürlüğü tarafından sürekliliği sağlamak ve çiftçileri desteklemek amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında kentteki üreticilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hibrit yağlı ayçiçeği tohumu desteği verildi.

Bu kapsamda Adapazarı ilçesindeki Karadede Mahallesi'nde tarla günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan İl Tarım ve Oman Müdürü Asım Baş, AA muhabirine, bu çalışmanın yaklaşık 5 yıldır yürütüldüğünü belirterek, ilde yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 75 ve yüzde 50 olarak hibe verildiğini söyledi.

Baş, projenin ayırt edici özelliğinin yerli ve milli tohum denenmesi olduğunu belirterek, "Yerli ve milli tohumlara hibe kısmını artırarak üreticilerimizi destekliyoruz. Bu yıl da yaklaşık 550 çiftçimize 5,5 milyon liralık hibe desteğimiz oldu." dedi.

Normal şartlarda dekar başı yaklaşık 300 kilogram rekolte olduğunu fakat kuraklığa bağlı düşüş olabileceğini kaydeden Baş, 6 bin ton civarında rekolte beklentisi olduğunu dile getirdi.

İnceleme ve görüşmelerde memnuniyet olduğunu gözlemlediklerini aktaran Baş, yerli ve milli tohum kullanımının başarılı olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Sakarya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı ve çiftçi Sezai Uzan da projeden memnun olduklarını belirtti.

Çiftçi Mustafa Ataman ise "Kuraklık dolayısıyla bu sene çıkan mahsullerde tabii ki verim düşük oldu. Projelerden tabii ki memnunuz. Hasadımız başladı." diye konuştu.

Çiftçi Faruk Kartal da projenin üretim ve kaliteyi artırdığını, 50 dönümlük alanda tohum ektiğini ifade etti.