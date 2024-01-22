 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da 'İki Bavul Dolusu Hapşu ile Turşu' Çocuk Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da 'İki Bavul Dolusu Hapşu ile Turşu' Çocuk Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür-sanat takviminde yer alan 'İki Bavul Dolusu Hapşu ile Turşu' çocuk tiyatro oyunu, AKM'de miniklerin beğenisine sunuldu. İki ayrı seansta yapılan gösteri çocukları eğlendirirken, aynı zamanda bilgilendirdi. Oyun, miniklerin iletişim becerilerini, kişisel gelişimlerini, örf ve adetleri eğlenceli sahnelerle öğretirken ailelerin de beğenisini kazandı.

Sakarya\'da \'İki Bavul Dolusu Hapşu ile Turşu\' Çocuk Tiyatro Oyunu Sahnelendi
22.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 16:11
Abone Ol

Sakarya'da "İki Bavul Dolusu Hapşu ile Turşu" çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür-sanat takviminde yer alan oyun, AKM'de miniklerin beğenisine sunuldu.

İki ayrı seansta yapılan gösteri çocukları eğlendirirken, aynı zamanda bilgilendirdi.

Miniklerin iletişim becerilerini, kişisel gelişimlerini, örf ve adetleri eğlenceli sahnelerle öğreten oyun ailelerin de beğenisini kazandı.

SUBÜ ile Karabük Üniversitesi iş birliği yapacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Karabük Üniversitesi arasında akademik ve "Sosyalfest" kurumsal paydaş işbirliği protokolleri imzalandığı bildirildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, protokollerin SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık tarafından imzalandığı bildirildi.

Protokollerle iki üniversite arasında çeşitli alanlarda ortak araştırmalar, projeler ve etkinliklerin düzenlenebileceği, öğrenci değişimi yapılabileceğini, ortak lisans ve yüksek lisans programları yürütülebileceği belirtilen açıklamada, "Ayrıca 'Sosyalfest' kurumsal paydaş işbirliği protokolü kapsamında SUBÜ, 'Sosyalfest'e uygulama desteği, iletişim ve tanıtım desteği ve katılım desteği verecek. 2-3 Mart 2024'te KBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 'Sosyalfest', Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali olma özelliğini taşıyor." ifadesi kullanıldı.

Programda, KBÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm ve SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) Müdürü Doç. Dr. Barış Boru'nun da yer aldığı bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakarya, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 'İki Bavul Dolusu Hapşu ile Turşu' Çocuk Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:52:09. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da 'İki Bavul Dolusu Hapşu ile Turşu' Çocuk Tiyatro Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement