Sakarya'da iki tır çarpıştı, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da iki tır çarpıştı, bir kişi yaralandı

Sakarya\'da iki tır çarpıştı, bir kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

18.08.2024 09:16
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden A.U idaresindeki 54 AJH 050 plakalı tır, Gökgöz Mahallesi mevkisinde tesisten yola çıkan M.K. yönetimindeki 11 BB 017 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü A.U, Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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