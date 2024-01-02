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Sakarya'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Kişi Tutuklandı

Sakarya'da son bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 199 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu, sahte belge, tütün, makaron ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya\'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Kişi Tutuklandı
02.01.2024 - 12:43,
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Sakarya'da son bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 199 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl aralık ayında yürütülen çalışmalar doğrultusunda 147 olaya müdahale edildi.

Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 199 zanlıyı gözaltına aldı.

Aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kullanma aparatları ve hassas terazi ile 6 muhtelif sahte belge, 21 kilogram tütün, 16 bin 414 makaron (filtreli sigara kağıdı), 27 elektronik sigara, 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 160 tabanca mühimmatı, 14 cep telefonu, 1100 avro ve makaron makinesi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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