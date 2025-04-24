Sakarya\'da Kadın Cinayeti: Müzisyen Eşini Öldürdü

SAKARYA'da, 12 yıllık eşi, 2 çocuk annesi Simge Kodalak'ı (31) boğazını keserek öldüren müzisyen İskender Kodalak (42), "Bıçağı elime aldım ama kırıldı. Aramızda boğuşma yaşandı. Ben de arabadan tornavidayı aldım. Daha sonrasında kendisini yerde gördüm, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 30 Aralık 2024'te, Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Müzisyen İskender Kodalak, 2 çocuk annesi eşi Simge Kodalak'ı boğazını kesip öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti yolunun kenarına bıraktı. Kocaali Emniyet Amirliği'ne gidip teslim olan İskender Kodalak, tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle İskender Kodalak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında sanık İskender Kodalak salonda hazır bulundu. Duruşmada, 6 tanıktan 3'ü dinlendi. Sanık avukatları, İskender Kodalak'ın psikolojik sorunlarının olduğunu öne sürdü.

İskender Kodalak ise savunmasında, eşiyle aralarında sorun olmadığını fakat son zamanlarda problem yaşamaya başladıklarını belirtti. Kodalak, duyduğu kıskançlıktan dolayı olayın yaşandığını öne sürerek, "Gözümle bir şey görmedim ama kendisinden şüphelendim. Olay günü, sabah evde bu konuyu konuştuğumuzda tartışmaya başladık. Yüksek ses olunca da dışarıya çıkmaya karar verdik. Olay yerine gittiğimizde de tartışmaya devam ettik. Bıçağı elime aldım ama kırıldı. Aramızda boğuşma yaşandı. Ben de arabadan tornavidayı aldım. Daha sonrasında kendisini yerde gördüm, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

'GERÇEK ADALET İSTİYORUZ'

Sakarya Kadın Platformu, duruşma öncesinde Sakarya Adliyesi önünde Simge Kodalak'ın ailesiyle basın açıklaması yaptı. Platformun dönem sözcüsü Müyesser Metin'in okuduğu açıklamada; "Bugün burada, 2 gün önce Şelale'nin duruşması için toplanmıştık. Bugün ise yine bir erkek tarafından canice katledilen kız kardeşimiz Simge için adalet talebiyle bir araya geldik. Katledilişinin ardından başlatılan adalet arayışının, takipçisi ve bir parçası olarak tekrar söylüyoruz, erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz" dedi.