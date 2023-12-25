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Sakarya'da Kadın Girişimcilerin El Emeği Ürünleri Satışa Sunuldu - Son Dakika
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Sakarya'da Kadın Girişimcilerin El Emeği Ürünleri Satışa Sunuldu

Sakarya'da düzenlenen açık hava fuarında, 180 kadın girişimcinin gıda, sanat ve tekstil alanında yaptığı el emeği ürünler satışa sunuldu. Kadın girişimciler, doğal yiyecekler, takılar, çantalar, yemeniler, bez bebekler ve kıyafetler gibi ürünlerle gelir elde etti. Fuar, 30 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sakarya\'da Kadın Girişimcilerin El Emeği Ürünleri Satışa Sunuldu
25.12.2023 - 11:25,
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Sakarya'da 180 kadın girişimcinin gıda, sanat ve tekstil alanında yaptığı el emeği ürünler, bu yıl ikincisi düzenlenen açık hava fuarında satışa sunuldu.???????

Sakarya Girişimci Kadınlar Derneğince (SAKİKAD), belediyelerin katkılarıyla "Üreten Kadın Büyüyen Türkiye" sloganıyla düzenlenen fuara katılan kadın girişimciler, el yapımı doğal yiyecek, takı, çanta, yemeni, bez bebek ve kıyafet gibi ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinin yanındaki alanda yapılan fuarı gezen ziyaretçiler, 180 stantta sergilenen ürünlere ilgi gösterdi.

SAKİKAD Başkanı Nagihan Aygün, AA muhabirine, panayırın çok verimli geçtiğini, kadınların her sektörde el emeği ürünlerini burada sergilediğini söyledi.

Herkesi fuara alışveriş yapmaya davet eden Aygün, "Burada doğal ürünler, gıdalar, yemekler, baklavalar, börekler, dolmalar var. Her şey bir kadının elinden dökülmüş, becerileriyle dolu. Onlara destek amaçlı daha nice fuarlar yapacağız. Ülke ekonomileri kadın istihdamıyla gelişir, büyür. Biz hep birlikte bunun daha üst noktalara çıkması çabasındayız." dedi.

"Çok güzel satışlarımız oluyor"

Fuarda satış yapan girişimci Cahide İkican da evinin bir odasını atölyeye dönüştürüp yılbaşı hediyeleri ürettiklerini belirterek, satışlarının güzel gittiğini, ev ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Halk eğitim merkezinde hobi amaçlı çanta üretim işine başladığını, talep görünce kermes ve panayırlara katıldığını anlatan Canan Tamer de gelin görümce olarak ürettikleri ürünleri satıp ev ekonomisine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Hatay'daki depremin ardından ailesiyle Sakarya'ya yerleşen Yıldız Dilim ise sosyal medya aracılığıyla evde yaptığı yöresel ürünleri satışa sunduğunu söyledi.

Derneğin düzenlediği fuarlara katılım sağladığını aktaran Dilim, "Çok da güzel satışlarımız oluyor. Hava şartlarına rağmen yine yoğun katılım var. Çok şükür." ifadesini kullandı.

Fuar, 30 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA
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Serdivan, Türkiye, Sakarya, Üretim, Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Kadın Girişimcilerin El Emeği Ürünleri Satışa Sunuldu - Son Dakika
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