Sakarya\'da Kaza: 1\'i Bebek 9 Yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akyazı ilçesi Yongalık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile minibüs, çift şeritli yolda çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Araçlarda yaralanan 1'i bebek 9 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.