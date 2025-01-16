Sakarya'da Kentsel Dönüşüm Başlıyor - Son Dakika
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Sakarya'da Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Sakarya\'da Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Sakarya, 1999 Marmara Depremi sonrası kentsel dönüşüm projeleri ile güvenli bir kent hedefliyor.

16.01.2025 19:47
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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden etkilenen Sakarya'nın kent merkezinde kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Yeşil, Dirençli ve Sosyal" şehir hedefiyle başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Adapazarı Tığcılar Mahallesi'ndeki hak sahipleriyle Orhangazi Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıya 420'nin üzerinde hak sahibi katılırken, Alemdar, vatandaşlara kentsel dönüşüm çalışmasıyla ilgili bilgi verdi, soruları cevapladı, talepleri dinledi.

Alemdar, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin muhtelif yerlerinde dönüşüm yapılmasına ilişkin çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kent merkezinde 1999 Marmara Depremi'nde hasar alan ya da almayan ve sonradan yapılmış çok katlı binaların tamamıyla ilgili dönüşümün kaçınılmaz olduğu kanaatine vardıklarını belirten Alemdar, "Yapılan bütün tespitlerde binaların ikinci bir depremi kaldıramayacağı ve çok ciddi can ve mal kaybımızın olacağını hesap ederek kentsel dönüşüme başlamamız gerektiğine kanaat getirdik. Genel başkan yardımcımız ve milletvekillerimizle yapmış olduğumuz toplantılarda şehrimizin dönüşmesi için ne gerekiyorsa onu yapma kararlılığını ortaya koyduk. Bir taraftan konutların bir taraftan da sanayi dönüşümü, hangi alanlarda ne yapmamız gerektiğini planlayarak önceliğimizi Tığcılar Mahallesi'ne verdik." diye konuştu.

Alemdar, Tığcılar ve Semerciler mahallelerinin en riskli bölgeler olduğunu, Tığcılar'da ada bazlı dönüşüme başlandığını, yaklaşık 10 hektarlık bir alanda 1136 bağımsız birimde çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Vatandaşların beklentilerini dinlediklerini ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Alemdar, ikinci buluşmada ayakları daha da yere basan ve daha net ifadelerin yer alacağını anlattı.

Alemdar, bire bir bina dönüşümünden ziyade şehir dönüşümü hedeflediklerini, Sakarya'nın sosyal bir şehir olmasını arzu ettiklerini, çalışmaların ilerleyen günlerde diğer mahalle ve sanayi bölgelerinde de uygulanacağını ifade etti.

Projenin en kısa zamanda uygulamaya geçeceğini ve şehrin bir an önce kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini dile getiren Alemdar, kar marjı güdülmediğini ve en az maliyetle dönüşümün nasıl yapabilecekleri üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da toplantıya katılan hak sahipleri vatandaşlardan aldığı izlenimin olumlu olduğunu belirterek, "Hep birlikte el birliğiyle önce canımızı, sonra da vatandaşımızın malını kurtarmak ve malını değerlendirmek adına çok güzel bir çalışma olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tığcılar Mahallesi sakinlerinden Nuray Ay da 35 yıldır esnaflık yaptığını dile getirerek, "1999 Marmara Depremi'ni yaşadım. Başkanımız kentsel dönüşüm girişiminde bulunduğu için çok teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşüme geç bile kaldık, yapılması gerekiyor. Bu proje vatandaşa destek demektir." dedi.

Mustafa Çatalbaş da bir ofisinin bulunduğunu, çalışmaları beğendiklerini, kentsel dönüşümün ardından mülklerinin daha da değerleneceğini kaydetti.

Mahmut Sarı da toplantıyla sorularına cevap bulduğunu belirterek, "İki katlı evim sağlam ama arka ve yan binanın yüksek olmasından dolayı kentsel dönüşüme girmesini istiyorum. 1999 Marmara Depremi'ni yaşamış biri olarak kentsel dönüşümü tavsiye ediyorum. Toplantı gayet güzel geçti, istediğim bilgileri aldım gelecek toplantıda herkesin katılmasını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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