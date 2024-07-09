Sakarya'da Maden Deresi turizme kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da Maden Deresi turizme kazandırılıyor

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan Maden Deresi'nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Şelalesi, doğal mağaraları, piknik alanları, patikalar ve yürüyüş alanlarıyla ilgi gören Maden Deresi'nde güvenlik riski oluşturan bölgeler üzerinde çalışma yapılıyor. Ayrıca çelik konstrüksiyon yürüyüş alanı ve seyir terası da inşa ediliyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan'da artan trafik yükünü hafifletmek için 1. Cadde güzergahında yol çalışmalarını tamamladı.

09.07.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan Maden Deresi'nin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2019'da "nitelikli doğal koruma alanı" olarak ilan edilen Maden Deresi'nde kapsamlı çalışma yapıldığı bildirildi.

Şelalesi, doğal mağaraları, piknik alanları, patikalar ve yürüyüş alanlarıyla ilgi gören ve her yıl binlerce misafiri ağırlayan Maden Deresi'nde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının ziyaretçilere güvenlik riski oluşturan bölgeler üzerinde çalışma yaptığı aktarılan açıklamada, doğal alan girişindeki 500 metrelik bölümde güvenlik seviyesinin artırıldığı, 120 metrelik çelik konstrüksiyon merdivenin imalatının tamamlandığı ifade edildi.

Ayrıca yaklaşık 1,5 kilometrelik alana da çelik konstrüksiyon yürüyüş alanı inşa edildiği belirtilen açıklamada, alanın yüksek bölümünde seyir terası da hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmaların iskelet kısımlarının tamamlanmasıyla yüzde 80 seviyesine ulaştığı bilgisi paylaşılarak, "Çalışma, bu alanların üzerine yapılacak ahşap kaplamayla sona erecek. Sakarya'mızın turizmine katkı sunmak, doğal cennet niteliğindeki bölgeleri vatandaşımızın istifadesine sunmak için gayretle çalışıyor ve yeni projeler üretiyoruz. Yeşili, mavisi, eşsiz tabiatıyla şehrin göz bebeği olan Maden Deresi tamamlamak üzere olduğumuz projeyle bambaşka bir iklime kavuşacak." ifadelerine yer verildi.

1. Cadde'de yol çalışmasında sona gelindi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan'da artan trafik yükünü hafifletmek için açılan 1. Cadde güzergahında dolgu ve mekanik malzeme seriminin gerçekleştirdiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmalarının yanı sıra yeni arterlerin de kent ulaşımına kazandırıldığı aktarılarak, "Bu kapsamda Serdivan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden başlayacak alternatif bir güzergah için hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, özellikle Yazlık, AVM'ler ve Eski Kazımpaşa Caddesi bölgesindeki trafik yükünü azaltmak için 1. Cadde projesine hızla başladı. Proje hizmete açıldığında Serdivan'da bir süre önce Aralık bölgesine doğru uzatılan 1. Cadde'ye (aynı isimde olan cadde) paralel şekilde trafik yükünü azaltacak. Serdivan'da AVM'ler, Çark Caddesi, Yıldız Mahallesi ve Yazlık'ta oluşan trafik yükü hafifleyecek. Şehrimizdeki caddelerde sürdürdüğümüz dönüşüm çalışmalarının yanı sıra şehrimize yeni ulaşım hatları kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan, Kocaali, Sakarya, trafik, Karasu, Maden, Ulaşım, Çevre, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Maden Deresi turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 16:12:31. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Maden Deresi turizme kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement