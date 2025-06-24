Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altında

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangına 24 araç, 107 personel ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Haber: Ahmet ERDEM/ SÖĞÜTLÜ(Sakarya),