Sakarya'da polis 2 ayrı operasyonda 900 gram esrar buldu, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da polis 2 ayrı operasyonda 900 gram esrar buldu, 1 şüpheli tutuklandı

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Sakarya'da 'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında polis tarafından Adapazarı ve Karasu'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda 900 gram esrar ve 147,23 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAKARYA'da, 'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında polis tarafından Adapazarı ve Karasu ilçelerinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 900 gram esrar ve 147,23 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Adapazarı ve Karasu ilçelerinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda G.B. (53) ve M.Z. (29) yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 900 gram esrar, 147,23 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tüfek ve 43 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden G.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
Narkotik SuçlarUyuşturucuGüvenlik3. SayfaSakaryaGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da polis 2 ayrı operasyonda 900 gram esrar buldu, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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