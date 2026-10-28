Sakarya'da protokol üyeleri Cumhuriyet'in 103. yılı için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Sakarya'da protokol üyeleri Cumhuriyet'in 103. yılı için mesaj yayımladı

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Sakarya'da protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında mesaj yayımladı. Mesajlarda, Cumhuriyet'in 103. yılında ulusal birliğin, bağımsızlığın ve Cumhuriyet kazanımlarının sonraki kuşaklara taşınmasının önemine dikkat çekildi.

Sakarya'da protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mesajında, Cumhuriyet'in milletin özgürlük sevdasının, iradesinin ve vatanına duyduğu bağlılığın en büyük eseri olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Alemdar, "Dün olduğu gibi bugün de milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve bağımsızlığımıza yönelen her türlü tehdide karşı tek yürek olacak, Cumhuriyetimizin kazanımlarını gelecek nesillere aktarmak için kararlılıkla çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 103. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı minnetle anıyor, bizlere emanet ettikleri bu mirası gelecek nesillere aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümünün büyük gururla kutlandığını ifade ederek, Cumhuriyet'i korumak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata da Cumhuriyet'in ortak geçmişten alınan güçle, geleceği kurma iradesi olduğunu aktararak, vatandaşların eşitliğini, hak ve özgürlüklerini esas alan eğitimle, bilimle ve emekle ilerlemenin yolunu açan en değerli kazanım olduğunu bildirdi.

Baro Başkanı Serdar Özder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik ettiğini, kurduğu Cumhuriyet ve gerçekleştirdiği devrimlerle ülkenin çağdaşlaşmasının önünü açtığını belirterek, Cumhuriyet'in, bu topraklarda yaşayan her bir yurttaşın ortak evi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıSakaryaGüncelSon Dakika

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