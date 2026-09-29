Sakarya'da sağanak nedeniyle Akyazı'da 3 köprü ulaşıma kapandı, belediye uyardı - Son Dakika
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Sakarya'da sağanak nedeniyle Akyazı'da 3 köprü ulaşıma kapandı, belediye uyardı

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Sakarya\'da sağanak nedeniyle Akyazı\'da 3 köprü ulaşıma kapandı, belediye uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Sakarya'da etkili olan sağanak, Akyazı'da Kepekli, Yağcılar ve Mudurnu köprülerini ulaşıma kapattı. Akyazı Belediyesi alternatif güzergâh konusunda uyardı; Sapanca'da İstanbul Deresi'ndeki ahşap asma köprü sular altında kaldı.

SAĞANAK AKYAZI'YI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Sakarya'da etkili olan sağanak, Akyazı ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı derelerde su seviyeleri yükselirken, ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Akyazı-Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü, yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İlçede Altındere-Akyazı yolu da Yağcılar Köprüsü mevkisinde ulaşıma kapandı. Öte yandan ilçenin Çatalköprü Mahallesi'ndeki Mudurnu Köprüsü de Mudurnu Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi ve taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Akyazı Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları ve bölgelerde görev yapan ekiplerin uyarılarına dikkat etmeleri istendi.

Ekiplerin yağışın etkili olduğu bölgelerdeki çalışmaları sürerken, kapatılan yolların durumunun yağış ve su seviyelerindeki gelişmelere göre yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Deresi'nin debisi yükseldi. Dere üzerinde bulunan ahşap asma köprü, su debisinin artmasıyla sular altında kaldı. Bir vatandaş, cep telefonuyla köprüyü görüntüleyip, 'Dayan oğlum, biraz daha dayan. Yakma bizi' dedi.

Serhat YILMAZ-İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Kaynak: DHA
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