Sakarya'da Şiddetli Fırtına - Son Dakika
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Sakarya'da Şiddetli Fırtına

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Sakarya'da sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

23.11.2024 15:08
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Sakarya'da şiddetli fırtına

SAKARYA - Sakarya'da etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında şiddetli yağmur ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Bununla birlikte şehirde hayat olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde çatılardan parçalar uçtu, ağaçlar devrildi. Birbirine sürten bazı elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar ile bir çatıdan uçan parça ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ekipler, yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya\'da Şiddetli Fırtına
Kaynak: İHA

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