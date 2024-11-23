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Sakarya'da şiddetli fırtına

SAKARYA - Sakarya'da etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında şiddetli yağmur ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Bununla birlikte şehirde hayat olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde çatılardan parçalar uçtu, ağaçlar devrildi. Birbirine sürten bazı elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar ile bir çatıdan uçan parça ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ekipler, yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.