Sakarya'da Şoför Kimlik Kartı Uygulaması Başlatılıyor - Son Dakika
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Sakarya'da Şoför Kimlik Kartı Uygulaması Başlatılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma sistemini geliştirmek amacıyla başlatılan 'Şoför Kimlik Kartı' uygulaması, ilgili oda başkanlarının işbirliğiyle hazırlandı. Uygulama sayesinde sürücülerin psiko-teknik, madde kullanımı ve öfke-stres yönetimi testlerinden başarıyla geçmeleri halinde toplu taşıma araçlarında görev alabilecekleri belirtildi.

23.08.2024 17:46
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Şoför Kimlik Kartı" uygulaması başlatılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirde toplu taşıma sistemini önemli bir seviyeye taşıyacak "Şoför Kimlik Kartı" uygulaması, ilgili oda başkanlarının işbirliğiyle hazırlandı.

Uygulama, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde yapılan görüşmenin ardından oy birliğiyle kabul edilerek onaylandı.

Bu kapsamda özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, ticari taksi ve servislerde bu karta sahip olan sürücüler direksiyona geçebilecek.

Psiko-teknik, madde kullanımı ve öfke-stres yönetimi testlerinden başarıyla geçen kişilere verilecek kart sayesinde toplu taşımada memnuniyet artacak.

Toplu taşımada yaşanabilecek olayları önlemek, yolcuların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti almasını sağlamak ve Sakarya'nın toplu taşımadaki güvenilirlik seviyesini maksimum seviyeye çıkarmak için hazırlanan uygulama yakın bir zamanda devreye alınacak.

Uygulama kapsamında oluşturulacak "Dijital Şoför Havuzu"nda, şoför bilgilerinin güncel tutulması ve denetlenmesi sağlanacak.

Şoför arayan işletmeci ve kurumlar da istediği şartlara uygun adaylara bu sistem sayesinde ulaşabilecek.

Kaynak: AA

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