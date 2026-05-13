Sakarya\'da Temel İtfaiye Eğitimi Tamamlandı

13.05.2026 17:16
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye erlerine yönelik eğitim programını başarıyla tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca "Temel İtfaiye Er Eğitimi" programı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Güneşler Afet Eğitim Merkezi'ndeki eğitimde Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ile İtfaiyecilik bölümü öğrencilerinin, 3 günlük eğitim için kente geldiği bildirildi.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet'in plaket takdim ettiği aktarılan açıklamada, geleceğin ateş savaşçılarının, afet ve acil durumlara mücadele konusunda girdikleri zorlu eğitimlerle önemli mesleki kazanımlar elde ettiği ifade edildi.

Açıklamada, hem teorik hem de uygulamalı gerçekleştirilen eğitimlerle, sahada karşılaşabilecekleri senaryoyu yaşayarak öğrendikleri, deprem ile yangın simülasyonlarında elektrikçi araç yangınına müdahale ettiklerini, yoğun duman ve görüş mesafesi düşük ortamlarda hareket kabiliyetlerini sergiledikleri kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi 3 hasta nakil ambulansını filosuna kattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil aracı envanterine donanımlı 3 yeni nakil ambulansı kattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Yusuf Alemdar'ın 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü kapsamında Tıp Merkezi'ni ziyaret ederek doktorlar, sağlık çalışanları ve hemşirelerle bir araya geldiği ve yeni araçların hizmete alımını gerçekleştirdiği belirtildi.

Kentte hasta nakil ambulanslarının sayısının 5'e çıkarılmasıyla sağlık sisteminin yükünün hafifleyeceği belirtilen açıklamada, ihtiyaç duyan hastaların, nakil ambulanslarıyla evlerinden alınarak hastaneye ve hastaneden eve nakil edileceği, ayrıca şehir dışı hasta nakillerine de destek verileceği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, ulaşılamayana ulaşmak, vatandaşların sorunlarını ve ihtiyaçlarını en kısa sürece çözebilmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Amacın, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak ve sosyal devlet anlayışını toplumun her kesimine yakından hissettirmek olduğuna dikkati çeken Alemdar, "Ön tedavi hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar sunduğumuz hizmetleri hem kapasite hem kalite açısından daha ileriye taşıyarak, vatandaşlarımızın sağlığına katkı sunmayı sürdüreceğimize inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

