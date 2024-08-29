Sakarya'da toplu taşımada kullanılacak 23 otobüs ile 1 metrobüs hizmete alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da toplu taşımada kullanılacak 23 otobüs ile 1 metrobüs hizmete alındı

Sakarya\'da toplu taşımada kullanılacak 23 otobüs ile 1 metrobüs hizmete alındı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat ulaşım sağlaması amacıyla 23 otobüs ve 1 metrobüsü filoya dahil etti. Ayrıca, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde kullanılacak 2 iş makinesi de hizmete alındı. Törenle birlikte yeni araçlar hizmete girdi.

29.08.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da toplu taşımada kullanılacak 23 otobüs ile 1 metrobüs hizmete alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince vatandaşların daha rahat ulaşım sağlaması amacıyla filoya dahil edilen 23 otobüs ve 1 metrobüs ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (SASKİ) kullanılacak 2 iş makinesinin hizmete alınması dolayısıyla Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bugüne kadar kent için önemli işler yaptıklarını belirterek, şehre katkı sunanlara teşekkür etti.

Kentte üretilen otobüslerin yine şehre hizmet vermesinin önemine işaret eden Yavuz, Sakarya'nın geleceği için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya da kente hizmet anlayışıyla güzel müjdeler vermeyi sürdüreceklerini belirterek, hizmet aşkıyla yanan ekiplerinin bulunduğunu söyledi.

Sakarya'yı, Türkiye'deki büyükşehirler içerisinde sıralı hale getireceklerini aktaran Kaya, vatandaşların hayatının daha güzel şekilde devam etmesini amaçladıklarını kaydetti.

"Raylı sistemle ilgili yakında proje çalışmaları başlayacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da kentte vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmesi için Bakanlıktan temin edilen kaynakla şehre yeni ulaşım araçları kazandırdıklarını söyledi.

Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür eden Alemdar, belediye olarak şehirdeki ulaşım konusunda yaptıkları çalışmalar ve planlanan projelerden bahsetti.

Alemdar, alınan araçların Arifiye ilçesinde kente istihdam sağlayan Otokar fabrikasında üretildiğini belirterek, bu hususta sağlanan kolaylık ve desteklerden dolayı fabrika yetkililerine teşekkür etti.

Her ilçeden şehir merkezine ulaşımın metrobüslerle olmasının hayalini kurduklarını anlatan Alemdar, "Önceden var olan Adaray'ın Arifiye Gar Meydanı çalışması da başlıyor. Hemen onun arkasından yine şehrimizde raylı sistemle ilgili çalışmaların başlaması için yakında inşallah proje çalışmaları başlayacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, günün anısına Alemdar'a plaket takdim etti.

İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edilmesinin ardından protokol üyelerince kurdele kesimi yapıldı.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sakarya, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da toplu taşımada kullanılacak 23 otobüs ile 1 metrobüs hizmete alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 3’ü ağır 10 yaralı İstanbul'da metrobüs kazası! 3'ü ağır 10 yaralı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
00:17 Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı
20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
15:19 Herkes Batshuayi’nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor Herkes Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor
15:11 Senem’in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için... Senem'in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için...
15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
14:58 61 yaşındaki oyuncu Demi Moore, Interview dergisinin Eylül sayısı için cesur pozlar verdi 61 yaşındaki oyuncu Demi Moore, Interview dergisinin Eylül sayısı için cesur pozlar verdi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:26 Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı Muazzez Ersoy, sütyensiz sahne tarzıyla ağızları açık bıraktı
14:24 İspanya’da polis botu, Afrikalı göçmenleri taşıyan tekneyi ezdi İspanya'da polis botu, Afrikalı göçmenleri taşıyan tekneyi ezdi
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
14:09 Polis memuru, çocukların gözü önünde kendisine saldıran köpeği öldürdü Polis memuru, çocukların gözü önünde kendisine saldıran köpeği öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 09:26:21. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da toplu taşımada kullanılacak 23 otobüs ile 1 metrobüs hizmete alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement