Sakarya'da Trafik Denetimleri: 164 Bin Araç Kontrol Edildi

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Sakarya'da jandarma ekiplerince aralık ayında 164 bin 636 araç/sürücü denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, trafik güvenliğinin korunması için ay boyunca denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde 164 bin 636 sürücü/aracı kontrol eden jandarma ekipleri, 3 bin 581 araca işlem yaptı, 967 araç ile 205 sürücüyü trafikten men etti.

Ayrıca 752 traktör denetlendi, 16 sürücüye rops demiri eksikliğinden ceza yazıldı.

Denetimlerde, uyuşturucu ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 61 sürücüye cezai işlem uygulandı, sürücü belgelerine geçici süreliğine el konuldu.

Uygulamalarda 7 bin 348 motosiklet kontrol edildi, 99 motosiklet sürücüsüne trafik cezası kesildi, 25 motosiklet trafikten men edildi.