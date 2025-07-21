Sakarya'da Uluslararası Türkçe Yaz Okulu

Sakarya'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan yaz okullarına çeşitli ülkelerden katılan 30 öğrenci, Türkçe öğrenmelerinin yanı sıra kentin kültürel ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buluyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SADEM) düzenlenen eğitimlere farklı ülkelerden 30 öğrenci katılıyor.

SAÜ Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Göktaş, kurslara Arnavutluk'tan Macaristan'a, Meksika'dan Fas'a 14 ülkeden öğrencilerin geldiğini belirtti.

Öğrencilerin farklı ülkelerden olmasına gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Amacımız, kültür kompozisyonu oluşturmak. Öğrencilerimizin çoğu aslında geldikleri ülkelerdeki merkezlerde Türkçeyi yakından tanımış, yakalamış olarak geliyorlar. Burada Türk kültürü ve misafirperverliğini çok daha yakından tanıma fırsatları buluyorlar. Türkçe öğretmenin yanında şehrimizin güzelliklerini yakından göstermek adına çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda şehrimizdeki yakından tanıyabilecekleri çeşitli doğa gezileri ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz." diye konuştu.

Göktaş, SAÜ ile Yunus Emre Enstitüsünün uzun yıllardır işbirliği içinde olduğunu, her programın bir öncekinden daha iyi geçtiğini ve bu dönemde kurslara katılan öğrencilerin birçoğunun önceki dönemlerde gelenlerin memnuniyetiyle Sakarya'yı tercih ettiklerini anlattı.

"En güzel günlerimi burada geçiriyorum"

Fas'tan kursa katılan Assia Bahassi, geçen sene İstanbul'a geldiğini ve ülkeyi çok beğendiğini dile getirerek, "Düşündüm ki belki bir gün burada yaşayacağım ve okuyacağım. Rabat'ta Yunus Emre Enstitüsüne kayıt oldum, bir yıl okudum, daha sonra yaz okuluyla buraya geldim. İnsanlar çok nazik." dedi.

Derslerde herkesin kendi ülkesinin şarkılarından, etkinliklerinden ve kültüründen ilgiyle bahsettiğini dile getiren Bahassi, Taraklı, Kocaali ve İzmit'in tarihi camilerini, müzelerini ziyaret ettiklerini, kısa zamanda çok fazla etkinliğe katıldıklarını ve en güzel günlerini geçirdiğini dile getirdi.

Umman'dan gelen Zehra Ali Alkhatri, çocukluğundan beri dizilerden Türkçe öğrenmeye meraklı olduğunu belirterek, "Arapça diline çok yakın. Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Her yer çok güzel, yemyeşil ve sakin şehir. Türk insanları çok nazik ve tatlılar. Çok yemekler denedim, lezzetliler, mesela lahmacun ve börek... Dersler eğlenceli geçiyor, farklı ülkeden farklı insanlar tanımak hoşuma gitti." şeklinde konuştu.

Öğrenciler, derslerden, sosyal faaliyetlerden ve Türk yemeklerinden memnun

Yunus Emre Enstitüsü Rehber Öğretmeni Emre Öztürk, SADEM'de düzenlenen yaz okulu kapsamında 27 Temmuz'a kadar Sakarya'da bulunacaklarını, daha sonra İstanbul'da gerçekleştirilecek kapanışla programın 31 Temmuz'da sona ereceğini söyledi.

Öztürk, programın farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kaynaşmaları, iletişim halinde olmaları ve derslerde Türkçeyi beraber öğrenmeleri için düzenlendiğini anlatarak, "Türkçeye ülkelerindeki merkezlerimiz aracılığıyla başlangıç yapıp başarılı olan öğrencilerin Türkiye'ye getirilerek bazı illerde Türk kültürünü ve tarihini öğrenmesi açısından da teşvik anlamında proje yapılmıştır." ifadesini kullandı.

İllerdeki programların güzel geçtiğini, öğrencilerin de mutlu olduklarını belirten Öztürk, öğrencilerin derslerden, sosyal faaliyetlerden ve Türk yemeklerinden oldukça memnun kaldıklarını söyledi.

"Burayı evim gibi hissettim"

Umman'dan programa katılan Abdülaziz Albalushi, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirerek, "Türkler nasıl yaşıyor ve yemek yapıyorlar, bunlar ilgimi çekti, öğrenmek istiyorum. Türkçe dilini çok seviyorum, o yüzden okumak istiyorum. Sakarya'ya ilk kez geliyorum. Üniversiteyi beğendim, fırsat olursa inşallah kayıt olacağım." dedi.

Romanya'dan gelen Oprea Maria Theodora da dizilerden Türkçe öğrenmeye başladığını kaydederek, "Gramer bilgim yoktu, o yüzden öğrenmek istedim. Sakarya'yı çok beğendim çünkü doğa yakınında oturuyorum ve çok seviyorum. Burayı evim gibi hissettim, zaten sağ olsun bütün hocalarımız çok iyi iş çıkardı ve bizimle çok ilgilendiler." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde mimarlık bölümünden mezun olan Theodora, Çin, Japonya, Umman, Libya ve Irak gibi ülkelerden arkadaşlıklar kurmasının kendisini mutlu ettiğini, burs için başvurduğunu ve eylül ayında Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesine başlayacağını sözlerine ekledi.