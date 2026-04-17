Sakarya\'da üniversite öğrencileri Filistin\'e destek yürüyüşü düzenledi

17.04.2026 18:29
Sakarya'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"nı protesto etti.

Kampüs Camisi önünde toplanan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrenci toplulukları üyeleri ile öğrenciler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını ve İsrail karşıtı dövizleri taşıyıp sloganlar atarak Merkez Kütüphanesi'ne yürüdü.

Zaman zaman tekbir getiren grup adına konuşan SUBÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslan Çoban, İsrail'in tüm dünyaya rağmen başkaldırdığını belirterek, "Şartlar ne kadar kötü olursa olsun, Gazze'deki görüntü sizi umutsuzluğa düşürmesin. Şuna inanıyorum, Aksa Tufanı süreciyle beraber başlayan şey aslında siyonist rejimin sonunun başlangıcıdır. Buna engel olamayacaklar. Sahaya aldanmayın, Allah'ın izniyle gelişmelerin hepsi siyonistlerin aleyhine devam ediyor. Siyonistler artık dünyanın hiçbir yerinde rahat etmeyecekler, buna emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Farklı görüşlerin ortak paydada buluşarak yapılan eylemin kıymetli olduğunu dile getiren Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İslam ümmetinin kardeşliği, birliği ve beraberliği için bu tür adımlar atmanız gerekiyor. Her birinizin farklı isimleri, farklı toplulukları var. Belki farklı dünya görüşleriniz var ama Gazze davası için, Filistin davası için, İslam ümmetinin değişik sıkıntıları için rahatlıkla bir araya gelebiliyorsunuz."

Sakarya Üniversitesi Ortak Akıl Topluluğu adına söz alan Muhammed Ali Cumhur da idam yasasının karşısında durduklarını belirterek, "Aksa Tufanı'nda direniş meşalesini yakan bir avuç mücahit, gün gelecek siyonizmi ve emperyalizmi boğacak. Amerika ve İsrail, şehitlerin kanında bulanacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybedenler ile şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA

