Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

19.05.2026 22:04
Sakarya'da durdurulan araçta 17,30 gram uyuşturucu bulundu, 1 zanlı tutuklandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada İstanbul'dan Sinop'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerde durdurulan Ö.A.Ç'nin (25) kullandığı araçta yapılan aramada 17,30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

